(Di lunedì 18 ottobre 2021) Sale leggermente in Campania il tasso di incidenza per il Covid che passa dall'1,49% all'1,53% ma con un minor numero di test. I positivi, secondo il bollettino dell'Unità di crisi, sono 158 su 10.287 ...

Advertising

vaccinaItalia : #Vaccini anti #COVID19 in Italia, aggiornamento del 18/10/2021 ore 21:12 Finora sono state somministrate 87.727.638… - Gazzettadmilano : Coronavirus, aggiornamento 18 ottobre, 5 decessi e 112 nuovi casi nelle ultime 24 ore. - GazzettAvellino : Coronavirus, aggiornamento 18 ottobre, 6 decessi e 158 nuovi casi nelle ultime 24 ore. - GazzettaSalerno : Coronavirus, aggiornamento 18 ottobre, 6 decessi e 158 nuovi casi nelle ultime 24 ore. - gazzettanapoli : Coronavirus, aggiornamento 18 ottobre, 6 decessi e 158 nuovi casi nelle ultime 24 ore. -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus aggiornamento

Sale leggermente in Campania il tasso di incidenza per il Covid che passa dall'1,49% all'1,53% ma con un minor numero di test. I positivi, secondo il bollettino dell'Unità di crisi, sono 158 su 10.287 ...LUNEDì 18 OTTOBRE 2021 - Dall'inizio dell'epidemia da, in Emilia - Romagna si sono registrati 428.076 casi di positività, 209 in più ...i guariti complessivi sono 69910...Ecco il bollettino odierno. DATI 18 OTTOBRE – In Italia gli attualmente positivi al Coronavirus sono 76.363. Il totale dei casi di COVID-19 è pari a 4.719.493, di cui 1.597 registrati nelle ultime 24 ...Sul territorio, dei 75.854 i casi positivi complessivamente accertati, 23.952 (+0) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 12.854 (+0) nel Sud Sardegna, 6.298 (+0) nella provincia ...