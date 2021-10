Coronavirus | 1 597 casi e 44 morti in 24 ore Il tasso di positività sale allo 0 | 7%

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Il bollettino del 18 ottobre 2021 I dati di oggi 18 ottobre 2021 Oggi, 18 ottobre, sono 1.597 idiin tutta Italia contro i 2.437 di ieri, stando all’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile. Il totale dei contagiati è di 4.719.493. Le vittime, nelle ultime 24 ore, sono 44, ieri 24, il giorno prima 14. Isono in tutto 131.585 dall’inizio della pandemia. Le persone attualmente positive sono 76.363 (ieri 77.569). La situazione negli ospedali Negli ospedali italiani sono ricoverate 2.428 persone (ieri 2.386, +42) mentre in terapia intensiva si registrano 358 pazienti (ieri 349, +9). Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 26, ieri 15, il giorno prima 12. In isolamento domiciliare si trovano 73.577 persone (ieri 74.834) mentre aumentano di 2.756 unità i dimessi e i ...

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 219.878 tamponi contro i 381.051 di ieri.