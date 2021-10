Convocati Milan per la sfida al Porto | la lista di Pioli

(Di lunedì 18 ottobre 2021)per il: la decisione disu Rebic per il match della terza giornata di Champions League Sono stati resi noti idelper il match di domani contro il, valido per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Non ce la fa Ante Rebic dopo l’infortunio rimediato col Verona: l’attaccante salta laeuropea. PORTIERI Jungdal, Tataru?anu. DIFENSORI Ballo-Touré, Calabria, Gabbia, Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Tomori. CENTROCAMPISTI Bakayoko, Bennacer, Krunic, Saelemaekers, Tonali. ATTACCANTI Giroud, Ibrahimovic, Leão, Maldini. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

PietroMazzara : Convocati #Milan: torna #Ibrahimovic, #Rebic c’è e gioca - JoviAcm : RT @ACMilanTimes: ?? CONVOCATI PORTO-MILAN ?? 18 giocatori ? Assenti ? ???? Mirante ? ???? Pellegri ? ???? Conti ? ???? Castillejo ?? ???? Kessie… - ACMilanTimes : ?? CONVOCATI PORTO-MILAN ?? 18 giocatori ? Assenti ? ???? Mirante ? ???? Pellegri ? ???? Conti ? ???? Castillejo ?? ???? Ke… - Milannews24_com : #PortoMilan: tutti gli assenti di Pioli ? - Milannews24_com : #PortoMilan: tante assenze per Pioli! Ecco chi manca -

Ultime Notizie dalla rete : Convocati Milan

Commenta per primo Ilritrova Tiémoué Bakayoko : il centrocampista entra nell'elenco deidi Stefano Pioli per la trasferta di Oporto, tornando a disposizione dopo oltre un mese di stop (l'ultima e unica ...PORTIERI: Jungdal, Tatarusanu. DIFENSORI: Ballo - Touré, Calabria, Gabbia, Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Tomori. CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bennacer, Krunic, Saelemaekers, Tonali. ...Ecco l'elenco dei convocati di Stefano Pioli in vista del match di domani sera contro il Porto, terza giornata di Serie A ...Il tecnico rossonero ha diramato la lista dei giocatori arruolabili per l’importante match di domani sera all’Estadio do Dragao.