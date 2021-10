Confinvest acquista azioni proprie

(Di lunedì 18 ottobre 2021) (Teleborsa) –, in relazione al programma di acquisto diavviato in data 30 settembre 2021 in esecuzione della delibera dell’assemblea ordinaria deglisti del 29 aprile 2020, ha comunicato di averto, tra l’11 e il 15 ottobre (estremi inclusi), complessive 4.000, pari allo 0,057% del capitale sociale, al prezzo medio di 2,9975 euro per azione, per un controvalore complessivo pari a 11.990,00 euro. Al 18 ottobre, la Società detiene direttamente 4.000, pari allo 0,057% del capitale sociale. A Piazza Affari, oggi, composto rialzo per il market dealer di oro fisico da investimento, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,69%. (Foto: © Simona Flamigni 123RF)

