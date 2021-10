Conferenza stampa Inzaghi: «Domani sarà fondamentale per noi, la squadra è incazzata» (Di lunedì 18 ottobre 2021) Conferenza stampa Inzaghi: le parole del tecnico dell’Inter alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Sheriff Simone Inzaghi presenta in Conferenza stampa Inter-Sheriff Tiraspol, match valido per la terza giornata del gruppo D della Champions League. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SHERIFF – «Non ha vinto due partite per caso, sappiamo che andiamo ad incontrare una squadra che verrà qui sulle ali dell’entusiasmo, organizzata e che sa ripartire molto bene. Bisogna essere bravi, attaccare ma non perdere mai le misure. Domani sarà fondamentale per noi». SQUILIBRIO – «Sappiamo che le mie squadre sono sempre state così: creano e fanno tanti gol – siamo il miglior attacco in Serie A – ma quel che ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 18 ottobre 2021): le parole del tecnico dell’Inter alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Sheriff Simonepresenta inInter-Sheriff Tiraspol, match valido per la terza giornata del gruppo D della Champions League. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SHERIFF – «Non ha vinto due partite per caso, sappiamo che andiamo ad incontrare unache verrà qui sulle ali dell’entusiasmo, organizzata e che sa ripartire molto bene. Bisogna essere bravi, attaccare ma non perdere mai le misure.per noi». SQUILIBRIO – «Sappiamo che le mie squadre sono sempre state così: creano e fanno tanti gol – siamo il miglior attacco in Serie A – ma quel che ...

