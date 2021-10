Concessionarie - By My Car acquisisce BMW Milano

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 18 ottobre 2021) La francese By My Car ha acquisito BMWnell'ambito di una nuova partnership per lesiglata BMW Italia. Già legato da un rapporto di collaborazione con la filiale transalpina della Casa dell'Elica, il gruppo entra nella rete ufficiale italiana mantenendo tutte le attuali sedi di proprietà del dealer meneghino (le strutture di via dei Missaglia, lo showroom di via De Amicis e il centro dell'usato di via Zavattini a San Donato Milanese) e l'intero organico attualmente in forza all'azienda, circa 200 addetti. La riorganizzazione dei punti vendita sarà completata entro i primi dicembre. Le dichiarazioni. In By my Car' abbiamo trovato un gruppo di grande respiro internazionale e fortemente interessato a espandere il business di BMW, investendo nel futuro della filiale ha detto Massimiliano Di Silvestre, ...