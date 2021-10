Comunali | trionfo del centrosinistra ai ballottaggi | il centrodestra tiene solo Trieste Crollo record dell’affluenza

Leggi su open.online

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Dopo aver conquistato Milano, Bologna e Napoli al primo turno delle elezioni, ilvince a Roma e Torino, con le vittorie di Roberto Gualtieri e Stefano Lo Russo. I dem si affermano anche a Varese, Latina, Caserta, Cosenza e Isernia e Savona, come avvenuto nel primo turno con Ravenna e Rimini. Il, invece, trova conferma, dove il sindaco Roberto Dipiazza è stato eletto per il quarto mandato consecutivo. Conferme per la coalizione diarrivano anche a Pordenone, Grosseto e Novara. A Benevento vince la lista civica d’area didi Clemente Mastella. Alla chiusura dei seggi per i, l’affluenza nei 63 comuni chiamati al voto è stata del 43,94 per cento (dato che esclude i ...