Comunali, Meloni: il centrodestra esce sconfitto (Di lunedì 18 ottobre 2021) "Credo si debba riconsocere che il centrodestra esce sconfitto da queste elezioni". Lo ha detto la leader di Fdi Giorgia Meloni commentando l'esito dei ballottaggi, aggiungendo che di questo "siamo ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 18 ottobre 2021) "Credo si debba riconsocere che ilda queste elezioni". Lo ha detto la leader di Fdi Giorgiacommentando l'esito dei ballottaggi, aggiungendo che di questo "siamo ...

Advertising

Italiaebasta : @GiorgiaMeloni se non ti allontani da Salvini e Berlusconi farai la fine stessa fine. 3% - abruzzoweb : COMUNALI, MELONI: “CENTRODESTRA SCONFITTO, ELETTORI DISORIENTATI” #abruzzo #abruzzoweb ROMA – Giorgia Meloni non u… - AngeloBonelli1 : RT @AngeloBonelli1: La dx sovranista di #Meloni e #Salvini e’ sconfitta, @europaverde_it elegge in queste amministrative oltre 50 consiglie… - GPerenne : RT @MassimoBenesse1: @RoccoTodero Erano amministrative. Per di più comunali. Ha votato il 40-50% degli elettori. 20-30% in meno delle polit… - ItaliaOggi : Comunali, Salvini nega la sconfitta. Ma Meloni: 'Il centrodestra ha perso' -