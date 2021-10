Comunali, Letta: “Vittoria trionfale, gli elettori di centrosinistra si sono uniti” (Di lunedì 18 ottobre 2021) ROMA – “Una Vittoria trionfale”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta (foto), commenta i risultati delle elezioni amministrative nel corso di una conferenza stampa al Nazareno. “Ho sempre imparato – prosegue Letta – che la cosa più importante è ascoltare gli elettori. E loro sono più avanti di noi, si sono saldati e fusi, quelli del centrosinistra e della coalizione larga che ho voluto costruire”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 18 ottobre 2021) ROMA – “Una”. Così il segretario del Pd, Enrico(foto), commenta i risultati delle elezioni amministrative nel corso di una conferenza stampa al Nazareno. “Ho sempre imparato – prosegue– che la cosa più importante è ascoltare gli. E loropiù avanti di noi, sisaldati e fusi, quelli dele della coalizione larga che ho voluto costruire”. L'articolo L'Opinionista.

