Comunali, Letta si intesta la vittoria: «Risultato trionfale. Sono tornato per fermare Meloni e Salvini» (Di lunedì 18 ottobre 2021) Accolto dagli applausi all'ingresso del Nazareno, il segretario del Partito democratico Enrico Letta si è presentato davanti ai giornalisti per commentare il Risultato del centrosinistra alle elezioni Comunali. In cinque capoluoghi di regione su sei, i candidati supportati dai Dem hanno vinto, lasciando al centrodestra solo la riconferma di Roberto Dipiazza, a Trieste. «Quando ho accettato questo incarico, c'era bisogno di dare una mano e in quel momento sembrava inevitabile una vittoria della destra. Sembrava solo una questione di quando – ha esordito Letta, ricordando il passaggio dalla segreteria di Nicola Zingaretti, lo scorso marzo -. Sono tornato per risollevare il Pd e bloccare questa tendenza negativa per il Paese. Non è più un centrodestra ma una destra con ...

