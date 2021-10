Comunali, Letta insiste con l’Ulivo: “Gli elettori di centrosinistra si sono saldati”. Ma è gelo di Conte. E Sala: “Siamo molto cauti, la strada non è tracciata” (Di lunedì 18 ottobre 2021) “Gli elettori di centrosinistra sono stati più avanti di noi, si sono saldati e fusi con una vittoria trionfale”. Enrico Letta è convinto, o almeno così vuole farci credere: per il segretario dem l’unica strada per sopravvivere alle destre è la rinascita dell’Ulivo. Lo ha detto due settimane fa, lo ha ripetuto dopo i ballottaggi: serve una coalizione forte che metta insieme tutti, dal Pd ai 5 stelle fino a Carlo Calenda o addirittura l’arci-nemico Matteo Renzi. Anche per questo oggi ha scelto la Piazza Santi Apostoli, luogo simbolo del centrosinistra da Romano Prodi in poi, per i festeggiamenti. “Perché i simboli contano”, ha detto poco prima che in piazza partisse “Bella ciao”. Il leader neo-eletto deputato si gode la vittoria alle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) “Glidistati più avanti di noi, sie fusi con una vittoria trionfale”. Enricoè convinto, o almeno così vuole farci credere: per il segretario dem l’unicaper sopravvivere alle destre è la rinascita del. Lo ha detto due settimane fa, lo ha ripetuto dopo i ballottaggi: serve una coalizione forte che metta insieme tutti, dal Pd ai 5 stelle fino a Carlo Calenda o addirittura l’arci-nemico Matteo Renzi. Anche per questo oggi ha scelto la Piazza Santi Apostoli, luogo simbolo delda Romano Prodi in poi, per i festeggiamenti. “Perché i simboli contano”, ha detto poco prima che in piazza partisse “Bella ciao”. Il leader neo-eletto deputato si gode la vittoria alle ...

