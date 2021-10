Comunali | Gualtieri vince a Roma | “Sarò il sindaco di tutti”

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 18 ottobre 2021)– “Grazie aini per questo risultato così significativo, di cui sono onorato. Ci metterò tutto il mio impegno”. Sono le prime parole del neodiRoberto, che sceglie di ringraziare i suoi concittadini per il risultato. “ildi– mette in chiaro l’ex ministro dell’Economia – dellene, deini e di tutta la città. Inizia un lavoro straordinario per rilanciare, per farla crescere, per farla diventare più inclusiva e per farla funzionare”. L'articolo L'Opinionista.