Comunali | Gualtieri a Roma | al Pd anche Torino Trieste al Centrodestra

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Elezioni, il Centrosinistra a guida Pd fa quasi l’en plein. Nei 6 capoluoghi di Regione al voto in queste Amministrative 2021 – fra il 3-4 ottobre e il 17 e 18 ottobre – sono i candidati sindaci delle coalizioni trainate dai dem a spuntarla in 5 grandi città. Al turno di ballottaggio conquistano infatti la poltrona di sindaco l’ex ministro dell’Economia, Roberto, a, 5 anni dopo la vittoria di Virginia Raggi coi Cinque Stelle, e Stefano Lo Russo a, dove i pentastellati non erano neppure in corsa al secondo turno. Vittoria, sebbene risicata, aper il sindaco uscente e ora riconfermato Roberto Dipiazza del. Ma al primo turno il Centrosinistra aveva conquistato subito Milano, con Beppe Sala riconfermato, Bologna, con Matteo Lepore, e ...

Ci metterò tutto il mio impegno", ha detto Roberto Gualtieri nella sede del suo comitato elettorale. "Sarò il sindaco delle romane, dei romani e di tutta la città. Inizia un lavoro straordinario per farla diventare più inclusiva e per farla funzionare": così Roberto Gualtieri. Elezioni Comunali, il risultato del ballottaggio a Torino. Il dato ufficiale e definitivo di Torino vede Stefano Lorusso (centrosinistra) al 59,2% e Paolo Damilano (centrodestra) al 40,8%.