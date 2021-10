Comincia la settimana della Manovra | con pochi spazi per i partiti

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Pensioni, taglio del cuneo fiscale e riforma degli ammortizzatori: il menùLegge di Bilancio Per domani è atteso il Consiglio dei ministri che delineerà il Documento programmatico di bilancio. Carlo Bononi (Confindustria) chiede di abbassare le tasse sul lavoro. Dopo il Decreto fiscale è la voltaLegge di Bilancio. Per domani è infatti atteso un Consiglio dei ministri che si occuperà proprio di definire il Documento programmatico di bilancio (Dpb), che rappresenta l'ossatura, da inviare alla Commissione Ue. Ci sono diverse misure a cui starebbe lavorando Palazzo Chigi: si va dal rifinanziamento del reddito di cittadinanza, alla riforma degli ammortizzatori sociali, allo stop per il cashback e ad un possibile taglio sul cuneo fiscale con focus il lavoro. In attesa che il Governo pubblichi il ...

Advertising

RomanoRandagio : RT @chiara_valerio: comincia anche tu la settimana con Pina Bausch. - 75simonetta : RT @chiara_valerio: comincia anche tu la settimana con Pina Bausch. - BubiBabi2 : RT @CorradoBGsex: #comincia #bene la tua #settimana #HOT #sex #clubprive per #singoli e #coppie @SaunaLambrate @saunamilano - chiara_valerio : comincia anche tu la settimana con Pina Bausch. - RIHANNON1967 : RT @SaraSer62735405: Buon Lunedì, comincia la settimana, ognuno di noi i nostri compiti, belli o meno belli, nuovi profumi e splenditi colo… -

Ultime Notizie dalla rete : Comincia settimana

Panorama

Sembrerebbe poi che ci si avvi verso il tramonto del cashback, e ad una revisione del reddito di cittadinanza, inserito all'interno del Dl fiscalescorsa. Si tratta di una misura fortemente ...Sia tavola: proprio per la natura infiammatoria della psoriasi, è particolarmente ... L'allenamento ideale, da svolgere 2 - 3 volte la, prevede la combinazione dell'attività fisica ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 18 ott - I future indicano un'apertura in calo a Wall Street, dopo una settimana positiva. Alcuni fattori stanno incidendo sull'andamento nel premercato: nel ...Comincia la settimana che porta alla delicatissima partita di Benevento e Zaffaroni si aspetta qualche certezza in più sulle condizioni di alcuni degli indisponibili Domenica di riposo e da oggi si to ...