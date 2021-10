“Come per il derby”: Lotito rivela la premonizione di Felipe Anderson (Di lunedì 18 ottobre 2021) Lotito si prende la sua rivincita nei confronti di Inzaghi, dopo il tumultuoso addio estivo. Parole al miele verso Felipe Anderson. Claudio Lotito, la vendetta, l’ha servita fredda. Dopo aver detto addio a malincuore in estate a Simone Inzaghi, il presidente della Lazio si è preso la sua rivincita nei confronti del suo vecchio allenatore Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 18 ottobre 2021)si prende la sua rivincita nei confronti di Inzaghi, dopo il tumultuoso addio estivo. Parole al miele verso. Claudio, la vendetta, l’ha servita fredda. Dopo aver detto addio a malincuore in estate a Simone Inzaghi, il presidente della Lazio si è preso la sua rivincita nei confronti del suo vecchio allenatore Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

borghi_claudio : Domenica, farmacie chiuse, in quelle aperte code chilometriche per i tamponi. In questa foto a Bolzano. Ma che ind… - Giorgiolaporta : Ma quale #fascismo, nazismo e intolleranza: ditelo apertamente che volevate una scusa per fare un comizio elettoral… - reportrai3 : Come sono state governate le ferrovie italiane? Appalti in mano alla camorra, documenti spariti, bandi di gara su m… - MelissaMerlo13 : RT @moonbearlves: Le mie persone Il mio porto sicuro La mia fonte di gioia Coloro che mi hanno ridato la felicità Coloro capaci di farmi… - Lara_L0lli : RT @AlRobecchi: @andrea_xtr @MaxLap7 @MarxKarletto @stebaraz @7m70 @ItsMrGiovi @Keynesblog @AleGuerani @Moonlightshad1 @FAnnoia @IlconteZio… -