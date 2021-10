Colpaccio del Venezia! Fiorentina ko con l’uomo in meno: Aramu decisivo (Di lunedì 18 ottobre 2021) Si è conclusa questa sera l’ottava giornata di Serie A con la sfida tra Venezia e Fiorentina. Il posticipo ha regalato un risultato inaspettato, con i padroni di casa che sono riusciti a mettere in difficoltà gli avversari toscani, portando a casa 3 preziosi punti. E’ stato Aramu a decidere il match, con una rete al 36?. La Fiorentina nulla ha potuto per ribaltare il risultato e si è arresa ai veneti con l’uomo in meno a causa dell’espulsone di Sottil al 77?. I viola, dunque, sono in 9ª posizione in classifica, mentre il Venezia è salito al 15° posto. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 18 ottobre 2021) Si è conclusa questa sera l’ottava giornata di Serie A con la sfida tra Venezia e. Il posticipo ha regalato un risultato inaspettato, con i padroni di casa che sono riusciti a mettere in difficoltà gli avversari toscani, portando a casa 3 preziosi punti. E’ statoa decidere il match, con una rete al 36?. Lanulla ha potuto per ribaltare il risultato e si è arresa ai veneti conina causa dell’espulsone di Sottil al 77?. I viola, dunque, sono in 9ª posizione in classifica, mentre il Venezia è salito al 15° posto. L'articolo CalcioWeb.

