Colombiana | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di lunedì 18 ottobre 2021): trama, cast e streaming delQuesta sera, 18 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in ondadel 2011 diretto da Olivier Megaton, scritto e co-prodotto da Luc Besson. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama La piccola Cataleya Restrepo, di 9 anni, vive a Bogotà con i genitori, Fabio e Alicia. Il padre Fabio intrattiene rapporti malavitosi con Don Luis, per il quale il suo scagnozzo Marco fa il lavoro sporco. Al termine di un incontro durante il quale Fabio rivela a Don Luis la sua intenzione di lasciare la banda di mafiosi, Don Luis manda Marco ad eliminare la famiglia Restrepo. Fabio, che prevede questa mossa, si sta preparando a scappare quando è accerchiato nella propria dimora e, dopo l’assassinio di Alicia, non può fare altro che rispondere al fuoco. ...

rimmon1971 : RT @cauz_: Ci terrei a segnalare che ieri Sven Nys ha corso vestito da clown assassino negli Stati Uniti, mentre sulla tv colombiana c'era… - riky_76 : RT @cauz_: Ci terrei a segnalare che ieri Sven Nys ha corso vestito da clown assassino negli Stati Uniti, mentre sulla tv colombiana c'era… - Agnelli_ale : RT @cauz_: Ci terrei a segnalare che ieri Sven Nys ha corso vestito da clown assassino negli Stati Uniti, mentre sulla tv colombiana c'era… - meltinpoz : RT @cauz_: Ci terrei a segnalare che ieri Sven Nys ha corso vestito da clown assassino negli Stati Uniti, mentre sulla tv colombiana c'era… - Gary_Lardizabal : RT @cauz_: Ci terrei a segnalare che ieri Sven Nys ha corso vestito da clown assassino negli Stati Uniti, mentre sulla tv colombiana c'era… -

Ultime Notizie dalla rete : Colombiana tutto

DireDonna

questo mentre proseguono incessantemente le spedizioni di ingenti quantitativi di cocaina ... da parte della polizia spagnola in collaborazione con la Dea, la poliziae quella olandese....se Chiesa non brilla e Cuadrado sembra davvero straziato dal ritorno dalla Nazionale. Da ... Il rigore c'è, non ci sono recriminazioni, l'arbitro fischia prima che la palla arrivi a ...Il flusso è continuo, costante. Sul Ponte Simon Bolivar, che unisce Colombia e Venezuela, c’è un via vai ininterrotto di persone. Venezuelani di tutte le età arrivano in Colombia attraverso il ponte p ..."Mons. Rueda, la ringrazio sinceramente per questo contributo dell'intera Conferenza episcopale colombiana e della Pastorale sociale e Caritas, che offre una visione globale di quanto la Chiesa fa per ...