Code record per i tamponi in farmacia a Genova. In Comune richieste di ferie in aumento (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ripercussioni nelle aziende pubbliche per i nuovi obblighi e la quota di lavoratori contrari al pass Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ripercussioni nelle aziende pubbliche per i nuovi obblighi e la quota di lavoratori contrari al pass

Advertising

MauroCapozza : RT @anubi_matt: #GreenpassObbligatorio , record di tamponi e code in farmacia I #novax preferiscono le lobby farmaceutiche alle lobby far… - Salepepe14 : RT @anubi_matt: #GreenpassObbligatorio , record di tamponi e code in farmacia I #novax preferiscono le lobby farmaceutiche alle lobby far… - minasettembre : RT @anubi_matt: #GreenpassObbligatorio , record di tamponi e code in farmacia I #novax preferiscono le lobby farmaceutiche alle lobby far… - sabinomaggi : RT @anubi_matt: #GreenpassObbligatorio , record di tamponi e code in farmacia I #novax preferiscono le lobby farmaceutiche alle lobby far… - GiorgioGerardi1 : RT @anubi_matt: #GreenpassObbligatorio , record di tamponi e code in farmacia I #novax preferiscono le lobby farmaceutiche alle lobby far… -