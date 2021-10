Cina: nuovo missile elude i sistemi di difesa (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ad agosto la Cina ha portato un razzo in orbita bassa un ordigno capace di circumnavigare la terra senza farsi intercettare, USA preoccupati La Cina continua a rafforzare il suo arsenale atomico e non solo. Recentemente ha anche testato un nuovo missile ipersonico in grado di trasportare a lunghissima distanza una testata nucleare senza farsi intercettare. A rivelarlo il Financial Times, secondo cui la sperimentazione effettuata da Pechino lo scorso agosto è ora nota. Il razzo ha circumnavigato l’intero globo prima di dirigersi verso il suo obiettivo. I timori degli USA Stando alle fonti citate dal giornale finanziario, il velivolo planante è stato agganciato a un missile “Long March” e ha percorso a bassa orbita tutta la superficie del pianeta. Prima, di raggiungere il luogo designato per ... Leggi su zon (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ad agosto laha portato un razzo in orbita bassa un ordigno capace di circumnavigare la terra senza farsi intercettare, USA preoccupati Lacontinua a rafforzare il suo arsenale atomico e non solo. Recentemente ha anche testato unipersonico in grado di trasportare a lunghissima distanza una testata nucleare senza farsi intercettare. A rivelarlo il Financial Times, secondo cui la sperimentazione effettuata da Pechino lo scorso agosto è ora nota. Il razzo ha circumnavigato l’intero globo prima di dirigersi verso il suo obiettivo. I timori degli USA Stando alle fonti citate dal giornale finanziario, il velivolo planante è stato agganciato a un“Long March” e ha percorso a bassa orbita tutta la superficie del pianeta. Prima, di raggiungere il luogo designato per ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Cina ha collaudato un razzo ipersonico in grado di trasportare una testata nucleare che ha circumnavigato la Ter… - Tg3web : Un nuovo incubo per Washington e i servizi di intelligence statunitensi. La Cina ha sperimentato un nuovo missile i… - TommyBrain : Scenari:La Cina sorprende gli USA con un nuovo missile ipersonico - emchella : Cina collauda nuovo razzo ipersonico - Asia - ANSA - semplic44495690 : RT @italiadeidolori: @danteguest1 @colmarn «Vedete, mio Signore, da questa stanza…da questa stanza io governo non solo Parigi, ma la Cina;… -