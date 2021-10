Cina | lanciato il nuovo missile ipersonico | USA in allerta

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Ad agosto, secondo quando rivelato dai servizi Ingelligence, laavrebbeundi ultima generazione che ha messo ingli USA. “Non abbiamo idea di come siano riusciti a compiere un test del genere”. Lahaun. Gli USA sono in: “Non abbiamo idea di come abbiano fatto” È uncinese con capacità nucleare ilincubo dei servizi di intelligence americani. Secondo quanto rivelato dal Financial Times, Long March (Lunga Marcia) è statoad agosto. Ilha portato nello spazio, un velivolo planante ...