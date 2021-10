Cina | il PIL rallenta la sua crescita Pesano crisi energetica e immobiliare

(Di lunedì 18 ottobre 2021) (Teleborsa) – Segnali negativi giungono da alcuni importanti dati macro cinesi pubblicati stamattina, che indicano unainferiore alle attese del PIL e della produzione industriale. A pesare sono state laglobale (con chiusure di alcune fabbriche ina settembre), i colli di bottiglia della catena di approvvigionamento e un mercatoinstabile (con ladi Evergrande non ancora risolta). Secondo i dati del Bureau of Statistics cinese, la produzione industriale è cresciuta del 3,1% a settembre, meno del mese precedente (+5,3%) e del consensus (+4,5%). Si tratta della lettura più debole da inizio pandemia. Crescono sotto le attese anche gli investimenti delle imprese, che segnano un +7,3%, contro il +7,9% atteso, rispetto al +8,9% del mese ...

Advertising

mlpedo1 : RT @TCommodity: GAME CHANGER: Malgrado la Cina abbia registrato una crescita del PIL di appena lo 0,2% nel terzo trimestre, il prezzo dei m… - michele_geraci : ??#Pil #Cina +4.9% @FT da lettura negativa: la crescita decelera e sarà difficile gestire i problemi di questo peri… - guidosant : #Pil #Cina rallenta a +4,9% nel 3° trimestre. Freno azionato da interventi di Xi su debito del settore immobiliare,… - HellordM : RT @TCommodity: GAME CHANGER: Malgrado la Cina abbia registrato una crescita del PIL di appena lo 0,2% nel terzo trimestre, il prezzo dei m… - CpnMro : RT @TCommodity: GAME CHANGER: Malgrado la Cina abbia registrato una crescita del PIL di appena lo 0,2% nel terzo trimestre, il prezzo dei m… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina PIL

7.56, crescita economica in frenata Frena l'economia cinese nel terzo trimestre, con i principali indicatori in rallentamento. Ilsegna +4,9% tendenziale,ai minimi degli ultimi 12 mesi (gli ...... che indicano una crescita inferiore alle attese dele della produzione industriale. A pesare sono state la crisi energetica globale (con chiusure di alcune fabbriche ina settembre), i ...(Teleborsa) - Segnali negativi giungono da alcuni importanti dati macro cinesi pubblicati stamattina, che indicano una crescita inferiore alle attese del PIL e della produzione industriale. A pesare s ...Cina, PIL nel terzo trimestre su base trimestrale (QoQ) +0,2%, in calo rispetto al precedente +1,2% (la previsione era +0,5%).