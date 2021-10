Cina | da Pechino la smentita sul lancio del missile ipersonico | Testato veicolo spaziale

Advertising

Coninews : Il viaggio della fiamma olimpica verso i Giochi Invernali di #Pechino2022 è iniziato! ?? La torcia della rassegna a… - Internazionale : Ad agosto la Cina avrebbe testato un missile ipersonico, di nuova generazione. E così la nuova guerra fredda tra Pe… - fattoquotidiano : Cina, Pechino smentisce il lancio di missili ipersonici: “Solo un test di routine per un veicolo spaziale. Abbiamo… - AndCamps : RT @Coninews: Il viaggio della fiamma olimpica verso i Giochi Invernali di #Pechino2022 è iniziato! ?? La torcia della rassegna a cinque ce… - Domenico1oo777 : RT @Coninews: Il viaggio della fiamma olimpica verso i Giochi Invernali di #Pechino2022 è iniziato! ?? La torcia della rassegna a cinque ce… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina Pechino

) - Nessun esperimento sul missile ipersonico, ma un veicolo spaziale. Laprova a smorzare la tensione internazionale, facendo chiarezza sul test che ha scatenato sospetti e paure. ...In, dove non è possibile usare Netflix senza una connessione Vpn, una panetteria diha introdotto una sfida a tema Squid Game basata sui biscotti al caramello. Lo show coreano è stato ...IL MISSILE IPERSONICO DELLA CINA [di Giorgio Cuscito] Secondo fonti anonime consultate dal Financial Times, ad agosto la Repubblica Popolare Cinese ha testato un missile ipersonic ...Sostiene invece di avere tenuto un 'test di routine di un veicolo spaziale per verificare la tecnologia riutilizzabile' del veicolo. 'Molte aziende nel mondo hanno effettuato esperimenti simili - ha s ...