Ciclismo su pista | Filippo Ganna sta meglio e vuol regalarsi l’ultima perla ai Mondiali di Roubaix

Leggi su oasport

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Dove eravamo rimasti? Un pianto di gioia e una bicicletta verso il cielo. La Parigi-2021 è stata marchiata da quel che Sonny Colbrelli è stato capace di fare e il momento del trionfo rappresenta una gemma nel firmamento sportivo italiano. Si riparte dal velodromo Jean-Stablinski per qualcosa che promette di essere altrettanto emozionante: idisudal 20 al e 24 ottobre. L’Italiaessere pronta a colpire e le frecce nel proprio arco non sono poche. Il faro del movimento non può che essere lui,, forte dei suoi sei titoli(4 nell’inseguimento e 2 a cronometro) e reduce da una stagione lunghissima cominciata all’Étoile de Bessèges in Francia (6 febbraio). Testa e gambe impiegate in 66 corse, ...