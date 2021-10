Ciclismo su pista | Filippo Ganna sta meglio e vuol regalarsi l' ultima perla ai Mondiali di Roubaix

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Non è affatto stanco della lunga stagione, lui sa programmarsi benissimo e lo ha dimostrato tantissime volte ', le parole del CT Marco Villa alla Gazzetta dello Sport. Del resto,lo si conosce ...

La Gazzetta dello Sport

... si sogna un confronto tutto italiano nella prova dell'inseguimento individuale con Jonathan Milan (caduto anche lui negli ultimi giorni, ma pare senza danni importanti), oro agli Europei sua ......al più presto possibile sulle strade del. Nel 2018, prima dell'incidente in allenamento, Manfredi aveva disputato una stagione strepitosa tra gli juniores: medaglia d'oro agli Europei...Ieri Remco Evenepoel, grande promessa del ciclismo mondiale a sua volta reduce da un anno difficile dopo la terribile caduta al Lombardia 2020 quando, precipitando in un fosso durante la discesa di So ...Dove eravamo rimasti? Un pianto di gioia e una bicicletta verso il cielo. La Parigi-Roubaix 2021 è stata marchiata da quel che Sonny Colbrelli è stato capace di fare e il momento del trionfo rappresen ...