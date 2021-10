Ciclismo su pista | calendario Mondiali 2021 | orari | programma giornaliero | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Si disputeranno da mercoledì 20 a domenica 24 ottobresenior disu, previsti a Roubaix, in Francia, in cui saranno in palio, nelle 5 giornate di gare, 26 titoli iridati. Sullatransalpina le medaglie saranno distribuite sempre nelle sessioni serali, dalle ore 18.30 (sabato 23 dalle ore 17.30, domenica 24 dalle ore 13.48). Le eliminatorie invece saranno previste nelle sessioni mattutine, dalle ore 13.00 (sabato 23 dalle ore 10.00). Tutte le sessioni serali deisenior disusaranno trasmessi in diretta tv su Eurosport 1 ed insu Eurosport Player, mentre le dirette live testuali delle gare saranno consultabili su OA Sport....