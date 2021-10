Chiellini e Bonucci: «Dopo la Roma, ora pensiamo alla Champions» (Di lunedì 18 ottobre 2021) Milano, 18 ott. (LaPresse) – “Dovevamo e volevamo confermarci Dopo quanto di buono fatto prima della sosta. E’ stata una battaglia ma siamo riusciti a portare a casa tre punti pesanti! Avanti così”. Lo ha detto Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, commentando su Instagram la vittoria contro il Roma in campionato. “Una vittoria di carattere”, aggiunge il compagno di mille battaglie Leonardo Bonucci sempre sui social. Protagonista con il rigore parato, Wojciech Szczesny esulta: “Torniamo a casa con tre punti, una grande gara ed un clean sheet, grande sforzo di squadra”. “Grande vittoria davanti ad un pubblico straordinario”, scrive Federico Bernardeschi tra i migliori ieri. “Passo Dopo passo”, commenta invece Manuel Locatelli. Infine il brasiliano Arthur rientrato Dopo una lunga ... Leggi su footdata (Di lunedì 18 ottobre 2021) Milano, 18 ott. (LaPresse) – “Dovevamo e volevamo confermarciquanto di buono fatto prima della sosta. E’ stata una battaglia ma siamo riusciti a portare a casa tre punti pesanti! Avanti così”. Lo ha detto Giorgio, difensore della Juventus, commentando su Instagram la vittoria contro ilin campionato. “Una vittoria di carattere”, aggiunge il compagno di mille battaglie Leonardosempre sui social. Protagonista con il rigore parato, Wojciech Szczesny esulta: “Torniamo a casa con tre punti, una grande gara ed un clean sheet, grande sforzo di squadra”. “Grande vittoria davanti ad un pubblico straordinario”, scrive Federico Bernardeschi tra i migliori ieri. “Passopasso”, commenta invece Manuel Locatelli. Infine il brasiliano Arthur rientratouna lunga ...

romeoagresti : ???? Szczesny ???? Danilo ???? Bonucci ???? Chiellini ???? De Sciglio ???? Cuadrado ???? Bentancur ???? Locatelli ???? Bernarde… - GiovaAlbanese : #Juventus in campo così ? ?? Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bern… - ASRomaEN : The opposition XI tonight... ???? | Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Cuadrado, Bentancur, Locatel… - Pacos05990547 : No vabbe' questi sono proprio ridicoli. e #cuadrado #dybala #chiellini #bonucci ....@tuttosport - Ninozzo63 : @unasolanima @motamanet Hai ragione. Era espulsione del portiere, giallo a chiellini e Locatelli e forse anche a B… -