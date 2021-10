Chiara Ferragni: regalo di lusso per Fedez (Di lunedì 18 ottobre 2021) Solo qualche giorno fa è stato il compleanno di Fedez. Il rapper ha compiuto 32 anni e, tra i tanti regali ricevuti, ovviamente ha mostrato anche quello della moglie, una collana personalizzata dove sono rappresentati tutti i componenti della famiglia. Ora è spuntato anche il prezzo di questo gioiello: una cifra da capogiro! Solo qualche giorno fa c’è stata una grande festa per il compleanno di Fedez, il rapper che ha compiuto 32 anni. Oltre ad una bellissima dedica d’amore su Instagram, dove ha pubblicato molti degli scatti più significativi della loro storia d’amore, Chiara Ferragni ha fatto anche un regalo speciale al marito: una collana personalizzata. L’influencer ha fatto realizzare questo gioiello dove campeggiano, come emoticon, tutti i volti dei componenti della famiglia dei Ferragnez: ... Leggi su piusanipiubelli (Di lunedì 18 ottobre 2021) Solo qualche giorno fa è stato il compleanno di. Il rapper ha compiuto 32 anni e, tra i tanti regali ricevuti, ovviamente ha mostrato anche quello della moglie, una collana personalizzata dove sono rappresentati tutti i componenti della famiglia. Ora è spuntato anche il prezzo di questo gioiello: una cifra da capogiro! Solo qualche giorno fa c’è stata una grande festa per il compleanno di, il rapper che ha compiuto 32 anni. Oltre ad una bellissima dedica d’amore su Instagram, dove ha pubblicato molti degli scatti più significativi della loro storia d’amore,ha fatto anche unspeciale al marito: una collana personalizzata. L’influencer ha fatto realizzare questo gioiello dove campeggiano, come emoticon, tutti i volti dei componenti della famiglia dei Ferragnez: ...

Advertising

___speedofsound : Aspettando le 16 per seguire l’online talk di chiara ferragni ?? oggi giornata piena per questa stanning girl, cioè io - Overdosiebs : Io davvero non capisco sti articoli 'Ha un valore esagerato, roba da non credere' Ma esattamente se Chiara Ferragni… - rarioncesaid : @fraencamente tipo chiara ferragni ad harvard ?? - giuliabottini : Il Tempo: Antonio Ricci devastante con i Ferragnez: “Fedez un maschio alfetta. Chiara Ferragni lo farò fuori”.… - ParliamoDiNews : Chiara Ferragni, il `regalino` a Fedez? Sconcerto: spende 20mila euro per questa... roba – Libero Quotidiano… -