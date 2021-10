Chiara Ferragni | per il regalo di compleanno a Fedez non si risparmia | il costo del regalo lascia senza parole i fan

Advertising

wueydave : RT @ilfoglio_it: Su Vogue Chiara Ferragni viene raccontata come se fosse una sconosciuta nonostante le lettrici della rivista sappiano tutt… - _emma_sale_ : Non ho mai voluto più bene a chiara ferragni di oggi, quando si è messa a piangere al minuto 3 del quaattrocentesimo rewatch del Re Leone - parabatae : Chiara ferragni che piange ogni volta che guarda il re leone sono io praticamente - sushjgirl : RT @lovinggsmg: Niente è sicuro nella vita tranne Chiara Ferragni che piange guardando il Re leone. - Rom54961446 : RT @fri_marco: chissà cosa ne pensa Chiara Ferragni della condotta di Tod’s #PresaDiretta -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

Stiamo chiaramente parlando del rapper Fedez, nonché ex giudice del talent show X Factor e marito e compagno dell'imprenditrice digitale,. Il successo del cantante ha stravolto e ...L'influencer torinese con la sua dolcezza ha sorpreso tutti, è molto diversa da, moglie attuale di Fedez e sono in tanti a preferire Giulia. Oggi la fashion blogger, però, sembra ...Brutta sorpresa per l’influencer Chiara Biasi. La 31enne collega di Chiara Ferragni, di cui è una grande amica, ha subito un furto nel suo appartamento in pieno centro a Milano, zona Corso Venezia. Un ...Insieme al marito Fedez, Chiara non si risparmia mai quando c’è da lottare per qualcosa in cui crede, ma sui social lascia tutti a bocca aperta anche per la sua incredibile bellezza. Chiara Ferragni, ...