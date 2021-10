Chiara Ferragni, il "regalino" a Fedez? Sconcerto: spende 20mila euro per questa... roba | Guarda (Di lunedì 18 ottobre 2021) La ricchezza, questa... conosciuta. Sicuramente per Chiara Ferragni, che per inciso lo aveva anche annunciato: "Per il compleanno di Fede ho preparato tante cose carine". Fede è ovviamente il marito, Fedez, che ha fatto gli anni la scorsa settimana. E la Ferragni ha mantenuto la promessa: per i 32 anni del consorte, infatti, si è presentata con un regalo da sogno, super-lusso. Di che si tratta? Lo ha spiegato sempre Chiara, ovviamente su Instagram: "Il mio regalo per Fede, una collana su misura di Greg Yuna". Trattasi di un girocollo realizzato dal celebre gioielliere di New York, gingillo con 19 charm, ovvero i simboli che rappresentano il rapper, tra cui un microfono, un'auto di lusso e un sacchetto pieno di soldi. Ammettiamolo, abbastanza "tamarro". Al centro del gioiello, i ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) La ricchezza,... conosciuta. Sicuramente per, che per inciso lo aveva anche annunciato: "Per il compleanno di Fede ho preparato tante cose carine". Fede è ovviamente il marito,, che ha fatto gli anni la scorsa settimana. E laha mantenuto la promessa: per i 32 anni del consorte, infatti, si è presentata con un regalo da sogno, super-lusso. Di che si tratta? Lo ha spiegato sempre, ovviamente su Instagram: "Il mio regalo per Fede, una collana su misura di Greg Yuna". Trattasi di un girocollo realizzato dal celebre gioielliere di New York, gingillo con 19 charm, ovvero i simboli che rappresentano il rapper, tra cui un microfono, un'auto di lusso e un sacchetto pieno di soldi. Ammettiamolo, abbastanza "tamarro". Al centro del gioiello, i ...

Advertising

hxathawaxy : RT @home_delena: @hxathawaxy haxhi futura chiara ferragni - home_delena : @hxathawaxy haxhi futura chiara ferragni - folucar : RT @GiulioFichel: Chiara Ferragni si prepara ad un photoshoot - gabrielobeloo : Rido ancora per evil Chiara Ferragni be like imprenditrice ANALOGICA - seeklogo : Chiara Ferragni Collection Alternative B/W Logo Vector -