Chiara Biasi derubata in casa a Milano: furto da migliaia di euro (Di lunedì 18 ottobre 2021) Chiara Biasi, l'influencer è stata derubata nel suo appartamento a Milano: il furto ammonta a migliaia di euro. Cos'è successo all'influencer (via social)Chiara Biasi, la famosissima web influencer, è stata derubata. Domenica sera 17 ottobre alcuni malviventi sono entrati nell'appartamento della ragazza a Milano per poi fuggire via con un ricchissimo bottino. I ladri hanno rubato diversi capi Prada, Chanel, Gucci e Louis Vuitton ma anche ben cinque orologi preziosi tra Rolex e Patek Philippe e molti gioielli. Gli uomini hanno portato con loro vestiti e gioielli di grande valore: si parla infatti di un furto da migliaia di euro.

