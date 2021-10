Chi è stato Franco Cerri aka l’uomo in ammollo, grande jazzista: se n’è andato a 95 anni (Di lunedì 18 ottobre 2021) È morto a 95 anni Franco Cerri, virtuoso chitarrista e tra i più importanti e rinomati jazzisti italiani di sempre. Nella sua lunga carriera, il chitarrista milanese ha suonato dal vivo con alcuni dei mostri sacri del Jazz del secolo scorso, da Billie Holiday a Chat Baker a Dizzy Gillespie, e spesso ha collaborato anche con altri grandi chitarristi come lui, da Django Reinhardt a Wes Mongomery. Cerri ha avuto anche una breve parentesi attoriale, recitando in “l’uomo che bruciò il suo cadavere”, film diretto e prodotto da Gianni Vernuccio nel 1963. In Italia, il suo nome è affiancato ad artisti come Mina, Renato Carosone, Roberto Vecchioni e Johnny Dorelli, incidendo anche moltissimi dischi, ha infatti 35 album all’attivo, con varie formazioni, ma la televisione lo affascinò sempre, al ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 18 ottobre 2021) È morto a 95, virtuoso chitarrista e tra i più importanti e rinomati jazzisti italiani di sempre. Nella sua lunga carriera, il chitarrista milanese ha suonato dal vivo con alcuni dei mostri sacri del Jazz del secolo scorso, da Billie Holiday a Chat Baker a Dizzy Gillespie, e spesso ha collaborato anche con altri grandi chitarristi come lui, da Django Reinhardt a Wes Mongomery.ha avuto anche una breve parentesi attoriale, recitando in “che bruciò il suo cadavere”, film diretto e prodotto da GiVernuccio nel 1963. In Italia, il suo nome è affiancato ad artisti come Mina, Renato Carosone, Roberto Vecchioni e Johnny Dorelli, incidendo anche moltissimi dischi, ha infatti 35 album all’attivo, con varie formazioni, ma la televisione lo affascinò sempre, al ...

