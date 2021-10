Chi è Péter Márki-Zay | l' uomo che sfiderà Viktor Orbán nelle elezioni del 2022

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 18 ottobre 2021) L'economista-Zay sarà lo sfidantelegislative in Ungheria della primavera del, dopo che questo conservatore di 49 anni, sindaco della città di Hódmez?vásárhely ed ex elettore di Fidesz, ieri si è impostoprimarie dell'alleanza di sei partiti dell'opposizione. Il risultato ha sorpreso molti a Budapest ecapitali europee.-Zay era considerato un outsider di fronte alla favorita Klara Dobrev, vicepresidente del Parlamento europeo, moglie dell'ex primo ministro socialista Ferenc Gyurcsány e candidata della Coalizione democratica. Dobrev era arrivata in testa al primo turno delle primarie il 28 settembre con il 34,8 per cento dei voti contro il 20,4 di ...