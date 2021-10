Chi è China Suarez, la modella che ha portato alla rottura tra Mauro Icardi e Wanda Nara (Di lunedì 18 ottobre 2021) Come un fulmine a ciel sereno, nelle scorse ore Wanda Nara ha annunciato la rottura con Mauro Icardi. Volge al termine la storia iniziata più di sette anni fa, dopo che l’argentina aveva divorziato da Maxi Lopez. Un amore che ha portato anche alla nascita di due bambine, Francesca e Isabella, che si sono aggiunte ai tre figli che Wanda aveva avuto con Lopez. Inoltre, come ben noto, la showgirl era diventata anche procuratrice del marito. Insomma, tutto sembrava andare per il meglio. Fino allo sfogo di Wanda sul proprio profilo Instagram. E dall’Argentina sono sicuri dell’identikit della persona che avrebbe di fatto posto fine alla storia tra i due. Si tratta di Maria Eugenia Suarez, detta ... Leggi su sportface (Di lunedì 18 ottobre 2021) Come un fulmine a ciel sereno, nelle scorse oreha annunciato lacon. Volge al termine la storia iniziata più di sette anni fa, dopo che l’argentina aveva divorziato da Maxi Lopez. Un amore che haanchenascita di due bambine, Francesca e Isabella, che si sono aggiunte ai tre figli cheaveva avuto con Lopez. Inoltre, come ben noto, la showgirl era diventata anche procuratrice del marito. Insomma, tutto sembrava andare per il meglio. Fino allo sfogo disul proprio profilo Instagram. E dall’Argentina sono sicuri dell’identikit della persona che avrebbe di fatto posto finestoria tra i due. Si tratta di Maria Eugenia, detta ...

Advertising

Black300Joe : Chi non sta con i portuali di Trieste oggi: otterrà lo stesso trattamento domani. Trieste è uno dei porti per l… - Genpi_Co : 1949 MAS,1952 MAS,1955 MAS,1958 INA,1961 INA, 1964 INA,1967 MAS,1970 INA,1973 INA,1976 INA,1979 INA,1982 China,1984… - marika250801 : RT @zjmwith1d: In tutto ciò vince Chiara Ferragni perché la gente curiosa di sapere chi sia la China Suarez del drama Wanda/Icardi, va a ce… - Treasure_italia : 171021 [WEIBO @/YG_TREASURE_CHINA] 'Lunedì sta tornando di nuovo?? ma chi siamo? Non siamo i Treasure e Treasure Mak… -