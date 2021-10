Champions League, designazioni arbitrali: Zenit-Juventus a Scharer, Marciniak per l’Atalanta (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sandro Scharer avrà la responsabilità di dirigere Zenit-Juventus come arbitro principale, affiancato dagli assistenti Stephane De Almeida e Bekim Zogaj. L’arbitro elvetico sarà inoltre sostenuto dal quarto ufficiale Alain Bieri, così come dal Bastian Danker al Var. Per quanto concerne le altre designazioni arbitrali relative alle italiane in Champions League, tra quelle annunciate, il polacco Szymon Marciniak arbitrerà Manchester United-Atalanta, con Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz come guardalinee; quarto ufficiale Tomasz Musial e Tomasz Kwiatkowski al Var. Juventus e Atalanta tenteranno di consolidare la loro posizione nei rispettivi gironi, mediante affermazioni di livello in campi certamente non semplici; dopo la splendida ... Leggi su sportface (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sandroavrà la responsabilità di dirigerecome arbitro principale, affiancato dagli assistenti Stephane De Almeida e Bekim Zogaj. L’arbitro elvetico sarà inoltre sostenuto dal quarto ufficiale Alain Bieri, così come dal Bastian Danker al Var. Per quanto concerne le altrerelative alle italiane in, tra quelle annunciate, il polacco Szymonarbitrerà Manchester United-Atalanta, con Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz come guardalinee; quarto ufficiale Tomasz Musial e Tomasz Kwiatkowski al Var.e Atalanta tenteranno di consolidare la loro posizione nei rispettivi gironi, mediante affermazioni di livello in campi certamente non semplici; dopo la splendida ...

