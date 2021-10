C' è la notizia su Zaniolo | salta il Napoli?

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Nicolò, nel corso del primo tempo di Juventus-Roma, è uscito dal campo per infortunio. Nella giornata odierna ha svolto gli esami strumentali a Villa Stuart che hanno evidenziato una iperflessione al ginocchio sinistro. Roma infortunioDunque nessuna lesione al crociato o menisco. Il centrocampista salterà sicuramente la trasferta di Conference League contro il Bodø/Glimt in programma giovedì 21 ottobre ed è in dubbio per il match dell'Olimpico di domenica 24 ottobre contro il. Di certo lo staff medico della Roma valuterà quotidianamente il calciatore per preservarlo da un infortunio più serio.