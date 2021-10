C’è chi vuole fare dell’Italia il primo Paese contro il riconoscimento facciale

Leggi su wired

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Telecamere di videosorveglianza (Pixabay)ilin Europa in grado di legiferareilnei luoghi pubblici, vietando l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per la sorveglianza di massa. L’auspicio è di Guido Scorza, componente del collegio del Garante della privacy e nome forte della tutela dei dati personali in Italia. Nel corso dei lavori della Privacy Week, che si è chiusa venerdì 15 ottobre a Milano, Scorza ha evidenziato la necessità di normare il settore per evitare che qualche blitz improvviso della politica possa dare il via libera alla sorveglianza biometrica nel nome della sicurezza, spuntando le armi del garante. “La mia posizione personale – ha detto Scorza – coincide con quella delle autorità di ...