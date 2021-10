Castillejo: «Le mie lacrime sono l'accumulo di tante cose» (Di lunedì 18 ottobre 2021) “Le mie lacrime sono l’accumulo di tante cose. Non è stato un periodo facile. sono contento perchè sono riuscito ad aiutare la squadra. Il mio atteggiamento è sempre stato quello di allenarmi e farmi trovare pronto quando il mister ha bisogno di me”. Così Samu Castillejo, centrocampista del Milan, a Sky Sport, che al termine del match contro il Verona è scoppiato in lacrime per l’emozione. “sono da quasi quattro anni qui, sono arrivati che il Milan andava male e adesso siamo riusciti a cambiare tutto. Tengo molto ai miei compagni.”, ha aggiunto. Leggi su footdata (Di lunedì 18 ottobre 2021) “Le miel’di. Non è stato un periodo facile.contento perchèriuscito ad aiutare la squadra. Il mio atteggiamento è sempre stato quello di allenarmi e farmi trovare pronto quando il mister ha bisogno di me”. Così Samu, centrocampista del Milan, a Sky Sport, che al termine del match contro il Verona è scoppiato inper l’emozione. “da quasi quattro anni qui,arrivati che il Milan andava male e adesso siamo riusciti a cambiare tutto. Tengo molto ai miei compagni.”, ha aggiunto.

Advertising

AntoVitiello : #Castillejo: 'Le mie lacrime dicono tutto per il periodo che ho passato e che sto passando. Sono un ragazzo a cui p… - iLoveMB45 : RT @AntoVitiello: #Castillejo: 'Le mie lacrime dicono tutto per il periodo che ho passato e che sto passando. Sono un ragazzo a cui piace l… - SaudadeLuca : RT @GennaroSpinaa: Castillejo: 'Le mie lacrime il culmine di un momento difficile, anche a livello di famiglia. Quest'estate sono stato più… - infoitsport : Milan, Castillejo decisivo con il Verona: 'Le mie lacrime dicono tutto sul periodo passato: non mi voleva nemmeno m… - rimaneilmilan : Stando alle mie fonti, pare che Donnarumma si sia tatuato Samu #Castillejo sul braccio con la scritta 'rossonero vero'. Attendo conferme. -