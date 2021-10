Castellammare di Stabia, arrestato latitante del clan D’Alessandro: IL NOME (Di lunedì 18 ottobre 2021) Un 39enne, ritenuto affiliato alla cosca egemone a Castellammare di Stabia, è finito in manette ieri pomeriggio: era ricercato per traffico di sostanze stupefacenti con l’aggravante del metodo mafioso. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata (Napoli) hanno arrestato, ieri pomeriggio, il latitante Vincenzo Di Palma, 39 anni, ritenuto affiliato al clan D’Alessandro, ricercato Leggi su 2anews (Di lunedì 18 ottobre 2021) Un 39enne, ritenuto affiliato alla cosca egemone adi, è finito in manette ieri pomeriggio: era ricercato per traffico di sostanze stupefacenti con l’aggravante del metodo mafioso. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata (Napoli) hanno, ieri pomeriggio, ilVincenzo Di Palma, 39 anni, ritenuto affiliato al, ricercato

Advertising

NMaria443 : RT @di_stabia: Comincia una nuova settimana, tutti pronti per questo lunedì? ?? Buongiorno da Castellammare di Stabia! ?? #Castellammaredi… - VesuvioLive : Castellammare di Stabia, colpo al clan D’Alessandro: arrestato latitante - ginugiola : RT @di_stabia: Comincia una nuova settimana, tutti pronti per questo lunedì? ?? Buongiorno da Castellammare di Stabia! ?? #Castellammaredi… - iISud24 : Castellammare di Stabia, in manette latitante del clan D’Alessandro #18ottobre #Napoli #Campania #Camorra #Italia… - T7TorreSette : Castellammare di Stabia – Arrestato latitante affiliato al clan D’Alessandro -