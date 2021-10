Casellati all’Università di Bergamo | “Il mio grazie al rettore Morzenti”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 18 ottobre 2021). Un saluto d’inizio che coincide con uno di fine. Inaugurato ufficialmente lunedì 18 ottobre l’anno accademico 2021-2022 dell’Università degli Studi dicon la cerimonia nell’aula magna del complesso di Sant’Agostino, alla presenza di ospiti illustri. Oltre al sindaco diGiorgio Gori e al presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana la cerimonia ha avuto l’onore di accogliere la presidente del Senato Maria Elisabetta Albertie il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli, che ha tenuto una lectio magistralis per i presenti. Una nuova stagione che prende l’avvio in concomitanza con la fine del rettorato di RemoPellegrini, che ha inaugurato per l’ultima volta l’anno accademico, pronunciando il discorso di prolusione per congedarsi dalla ...