Carenza di chip | si ferma anche Skoda Maserati rinvia alla primavera il lancio del nuovo suv “Grecale”

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Ladi semiconduttori continua a flagellare l’industria dell’auto. Ultimo di una lunga serie di annunci similiAuto (gruppo Volkswagen) ha fatto sapere di aver disposto uno stop di due settimane ai suoi impianti.lascerà in funzione soltanto una linea produttiva che servirà a completare 10mila auto non finite. Fatte salve le due settimane si fermo, il rallentamento delle catene di montaggio del produttore della Repubblica Ceca, potrebbe prorogarsi finofine dell’anno. L’Associazione ceca dell’industria automobilistica ha dichiarato che le case automobilistiche ceche produrranno quest’anno 250mila vetture in meno del previsto con mancati ricavi per oltre 9 miliardi di dollari. L’industria delle quattro ruote da lavoro nel paese a 180mila persone e rappresenta un quarto della produzione ...