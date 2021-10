Carburanti | Staffetta | nuovi rialzi alla pompa | in autostrada benzina sfiora i 2 euro

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma, 18 ott. - (Adnkronos) - In uno scenario internazionale in cui il Brent supera gli 85 dollari e balzano le quotazioni dei prodotti raffinati, non si fermano idei prezzi dei, con lache nel servito sulle autostrade 'marcia' verso quota 2al litro (la media è a 1,972, mentre il gasolio è a 1,919). E' quanto emerge drilevazione diQuotidiana, che segnala come sabato Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di, gasolio e Gpl. Per IP, Q8 e Tamoil si registra invece un rialzo di un cent/litro sue gasolio. Le medie dei prezzi praticati dell'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico vedono laself service a ...

Continuano a salire i prezzi dei, con benzina e diesel più cari soprattutto nella modalità self service. Ecco le medie dei ...ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla, ......dei maggiori marchi, salgono i prezzi praticati alla pompa , in particolare per chi fa il self service. Rincaro 2021 carburante alla pompa In base alle rielaborazioni a cura di...Le medie dei prezzi praticati dell’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico vedono la benzina self service a 1,735 euro/litro (+8 millesimi, compagnie 1,743, pompe bianche 1,715) e i ...Continuano a salire i prezzi dei carburanti, con benzina e diesel più cari soprattutto nella modalità self service. Sulle autostrade. Questi i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,820 euro/ ...