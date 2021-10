Carburanti, i prezzi di benzina e diesel salgono ancora. Su anche il Gpl (Di lunedì 18 ottobre 2021) In base all'elaborazione di Quotidiano Energia sui dati alle 8 di ieri, comunicati dai gestori all'Osservaprezzi Carburanti del Mise, si scopre che il prezzo medio nazionale della benzina, in ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) In base all'elaborazione di Quotidiano Energia sui dati alle 8 di ieri, comunicati dai gestori all'Osservadel Mise, si scopre che il prezzo medio nazionale della, in ...

Advertising

MonicaDallOlio : RT @EcomobileNews: Aumento dei #prezzi colpisce i #carburanti. Il #metano ha superato nei giorni scorsi quota 2 euro al chilogrammo in molt… - EcomobileNews : Aumento dei #prezzi colpisce i #carburanti. Il #metano ha superato nei giorni scorsi quota 2 euro al chilogrammo in… - NuovaItalia4 : Io : ma hai visto che prezzi i carburanti?? Lei : no Io : scusa, ma quando fai riferimento? Lei : faccio sempre €20… - Silvana54358934 : RT @nicedigiulio: @BarillariDav Bravo! Dicono che siamo 4 gatti? Non è vero, perché la gente nella piazze c'è e ci sarà sempre di più... a… - TenebraeEt : RT @nicedigiulio: @BarillariDav Bravo! Dicono che siamo 4 gatti? Non è vero, perché la gente nella piazze c'è e ci sarà sempre di più... a… -