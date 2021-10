Candace Bushnell: "Sex and the City non è femminista" (Di lunedì 18 ottobre 2021) Candace Bushnell, l'autrice del libro 'Sex and the City' ha detto che l'omonima e celeberrima serie TV non dovrebbe essere considerata un esempio da seguire, perché non è femminista. La dichiarazione ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021), l'autrice del libro 'Sex and the' ha detto che l'omonima e celeberrima serie TV non dovrebbe essere considerata un esempio da seguire, perché non è. La dichiarazione ...

