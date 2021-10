Camorra | reiterata istanza di arresto per Tina Rispoli e altri

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minupoli – La Procura di Napoli ha presentatodi appello contro la decisione con la quale il 13 ottobre scorso il gip di Napoli ha rigettato la richiesta di decine di misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati ritenuti dalla DDA legati al clan Marino delle cosiddette “Case Celesti” di Secondigliano. Tra quegli indagati figurano anche, vedova del defunto boss dellaGaetano Marino, attualmente moglie del cantante neomelodico Tony Colombo, e Crescenzo Marino, figlio del boss Gennaro Marino, detto “McKay”. Delle 32 richieste avanzate dagli inquirenti, il giudice per le indagini preliminari ne ha concesse dieci, notificate dalla Squadra Mobile di Napoli al ras Roberto Manganiello, nipote e considerato in passato braccio destro di Gennaro ...

