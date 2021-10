Cambia Un Uomo di Marco Mengoni, il nuovo singolo inedito ad ottobre (Di lunedì 18 ottobre 2021) Esce il 29 ottobre Cambia Un Uomo di Marco Mengoni, il nuovo singolo inedito annunciato oggi dall’artista di Ronciglione. Alla nuova musica di Marco Mengoni non manca ormai molto e il prossimo singolo a guadagnare la rotazione radiofonica è quello che si intitola Cambia Un Uomo. A comunicarlo ai fan sui social è stato lo stesso artista attraverso alcuni post oggi. Già nelle scorse ore, però, nella giornata di ieri, Marco Mengoni aveva lasciato intuire imminenti annunci. Con delle storie misteriose, le cui scritte risultavano cancellate, Mengoni ha incuriosito i fan che solo oggi hanno potuto saperne di più sui suoi ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 18 ottobre 2021) Esce il 29Undi, ilannunciato oggi dall’artista di Ronciglione. Alla nuova musica dinon manca ormai molto e il prossimoa guadagnare la rotazione radiofonica è quello che si intitolaUn. A comunicarlo ai fan sui social è stato lo stesso artista attraverso alcuni post oggi. Già nelle scorse ore, però, nella giornata di ieri,aveva lasciato intuire imminenti annunci. Con delle storie misteriose, le cui scritte risultavano cancellate,ha incuriosito i fan che solo oggi hanno potuto saperne di più sui suoi ...

