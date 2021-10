Calendario dell’avvento erotico: il regalo perfetto per un Natale hot (Di lunedì 18 ottobre 2021) La stagione fredda è ormai alle porte e il Natale è dietro l’angolo. Le temperature si abbassano e l’ansia da regali si fa sentire. Niente paura: c’è un’ottima soluzione per far salire l’asticella del termometro e rendere l’ambiente hot, per stupire chi si ama, che sia un lui o una lei, e trasformare il mese di dicembre nel periodo più bello – e godurioso – dell’anno. Di cosa parliamo? Del Calendario dell’avvento erotico, meraviglioso dono pensato per stupire e stupirsi giorno dopo giorno. È un prezioso dono di Natale per adulti, perché racchiude tanti sex toy da usare da soli, da sole e non solo. Un sex toy, il miglior regalo da mettere sotto l’Albero Partiamo dalle basi: quando una persona inizia a pensare ai regali di Natale e fa la classica lista per amici, ... Leggi su dilei (Di lunedì 18 ottobre 2021) La stagione fredda è ormai alle porte e ilè dietro l’angolo. Le temperature si abbassano e l’ansia da regali si fa sentire. Niente paura: c’è un’ottima soluzione per far salire l’asticella del termometro e rendere l’ambiente hot, per stupire chi si ama, che sia un lui o una lei, e trasformare il mese di dicembre nel periodo più bello – e godurioso – dell’anno. Di cosa parliamo? Del, meraviglioso dono pensato per stupire e stupirsi giorno dopo giorno. È un prezioso dono diper adulti, perché racchiude tanti sex toy da usare da soli, da sole e non solo. Un sex toy, il migliorda mettere sotto l’Albero Partiamo dalle basi: quando una persona inizia a pensare ai regali die fa la classica lista per amici, ...

oldpinkroom : @evelina_fraser Il calendario dell’avvento dell’ikea? E cosa c’è dentro, viti? - evelina_fraser : @oldpinkroom Sì sì, concordo che è presto! Aggiungo che in 5 hanno cercato di vendermi il calendario dell'avvento Ikea.?? - Veleno_Q_B : RT @BeerwulfWebshop: Acquista ora! ???? - mrNiceTia : @cardiofobica Io ho calendario dell’avvento per quel giorno, 1 giugno 2023 … figlia maggiorenne … non mi vedono più. - anjmasqvarciata : VOGLIO IL CALENDARIO DELL’AVVENTO 18+ PER PIACERW QUALCUNO ME LO COMPRI -

Ultime Notizie dalla rete : Calendario dell’avvento Ritorno al Futuro 3: disponibile il calendario dell’avvento di Playmobil! Justnerd.it