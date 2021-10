Calciomercato Newcastle, nel mirino tre allenatori per la panchina (Di martedì 19 ottobre 2021) Cerca urgentemente un nuovo allenatore il Newcastle. Una volta esonerato Steve Bruce per i risultati non all’altezza secondo la nuova proprietà araba, ora si punta a nuovi nomi per la panchina. Accettato il rifiuto da parte dell’ex allenatore dell’Inter Antonio Conte, ora la dirigenza del club della Premier League sta sondando altri tre nomi per un probabile arrivo già a stagione in corso. Newcastle, occhio ai nuovi nomi per la panchina Newcastle, panchina, Gerrard Come riporta il The Times, la dirigenza dei Magpies avrebbe sondato questi tre nomi come possibili nuovi tecnici per il Newcastle. Unai Emery, Steven Gerrard e Roberto Martinez: questi i profili tanto declamati. Tutti e tre di ottimo livello, in quanto hanno già ottenuto importanti riconocimenti e ... Leggi su rompipallone (Di martedì 19 ottobre 2021) Cerca urgentemente un nuovo allenatore il. Una volta esonerato Steve Bruce per i risultati non all’altezza secondo la nuova proprietà araba, ora si punta a nuovi nomi per la. Accettato il rifiuto da parte dell’ex allenatore dell’Inter Antonio Conte, ora la dirigenza del club della Premier League sta sondando altri tre nomi per un probabile arrivo già a stagione in corso., occhio ai nuovi nomi per la, Gerrard Come riporta il The Times, la dirigenza dei Magpies avrebbe sondato questi tre nomi come possibili nuovi tecnici per il. Unai Emery, Steven Gerrard e Roberto Martinez: questi i profili tanto declamati. Tutti e tre di ottimo livello, in quanto hanno già ottenuto importanti riconocimenti e ...

