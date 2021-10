Calciomercato Juventus, il Man City su De Ligt: super scambio in arrivo! (Di lunedì 18 ottobre 2021) De Ligt via dalla Juventus, il Man City fa sul serio Dopo un avvio di stagione difficile, Matthijs De Ligt, difensore centrale della Juventus e della nazionale olandese, sembra aver messo in chiaro le cose: è tornato il difensore per cui la Juve aveva speso una cifra stellare per prelevarlo dall’Ajax. Questa ripresa però non ha fatto altro che dar vita a nuovi sbocchi di mercato. LEGGI ANCHE: Juventus-Roma, ecco cos’ha detto Orsato Già in estate il difensore olandese avrebbe ricevuto una serie di offerte per andar via da Torino, su tutti c’era l’interesse del Barcellona, che non ha poi potuto fare una vera e propria offerta alla Juventus a causa del bilancio in negativo, il peggiore mai registrato nella storia dei catalani. Adesso però, alle porte del ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Devia dalla, il Manfa sul serio Dopo un avvio di stagione difficile, Matthijs De, difensore centrale dellae della nazionale olandese, sembra aver messo in chiaro le cose: è tornato il difensore per cui la Juve aveva speso una cifra stellare per prelevarlo dall’Ajax. Questa ripresa però non ha fatto altro che dar vita a nuovi sbocchi di mercato. LEGGI ANCHE:-Roma, ecco cos’ha detto Orsato Già in estate il difensore olandese avrebbe ricevuto una serie di offerte per andar via da Torino, su tutti c’era l’interesse del Barcellona, che non ha poi potuto fare una vera e propria offerta allaa causa del bilancio in negativo, il peggiore mai registrato nella storia dei catalani. Adesso però, alle porte del ...

