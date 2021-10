Calcio, le condizioni di Nicolò Zaniolo: nessuna lesione ai legamenti, sospiro di sollievo per Roma e Nazionale (Di lunedì 18 ottobre 2021) Un sospiro di sollievo per la Roma e per tutto il Calcio italiano. La sfida di ieri tra Juventus e Roma ha visto i bianconeri imporsi per 1-0 con un gol di Moise Kean, ma dopo soli ventisei minuti la squadra di José Mourinho ha dovuto fare a meno di Nicolò Zaniolo, che ha dovuto richiedere la sostituzione a causa di un fastidio al ginocchio. Chissà che cosa deve aver pensato il talentissimo dei giallorossi, che proprio contro la Juventus iniziò il proprio calvario con il primo grande infortunio della sua carriera, la rottura del crociato del ginocchio destro risalente a gennaio 2020. Subito dopo il cambio la Roma si è adoperata immediatamente per il proprio giocatore, mandandolo in una nota clinica della Capitale già durante la notte per una risonanza ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 ottobre 2021) Undiper lae per tutto ilitaliano. La sfida di ieri tra Juventus eha visto i bianconeri imporsi per 1-0 con un gol di Moise Kean, ma dopo soli ventisei minuti la squadra di José Mourinho ha dovuto fare a meno di, che ha dovuto richiedere la sostituzione a causa di un fastidio al ginocchio. Chissà che cosa deve aver pensato il talentissimo dei giallorossi, che proprio contro la Juventus iniziò il proprio calvario con il primo grande infortunio della sua carriera, la rottura del crociato del ginocchio destro risalente a gennaio 2020. Subito dopo il cambio lasi è adoperata immediatamente per il proprio giocatore, mandandolo in una nota clinica della Capitale già durante la notte per una risonanza ...

