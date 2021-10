Calcio | De Santis | ' Orsato bravo a vedere rigore ma sfortunato nel successivo rimpallo'

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma, 18 ott. (Adnkronos) - "Nell'episodio delper la Romasi è trovato in una situazione complicata, è statoil fallo di Szczesny maperché la palla dopo che aveva fischiato è arrivata ad Abraham che ha segnato". Torna così sull'episodio avvenuto nel finale di primo tempo del match dello Stadium tra Juventus e Roma l'ex arbitro internazionale, Massimo De, all'Adnkronos. "Ildiindubbiamente c'è,vede il fallo di Szczesny su Mkhitaryan ma poi la palla scompare per qualche istante tra lo stesso Mkhitaryan e Locatelli, per lui non si concretizza un'ulteriore vantaggio e fischia, poi la palla toccata dal romanista arriva a Abraham ma lui ha già fischiato e non può tornare ...

Il Sannio Quotidiano

"Il calcio di rigore indubbiamente c'è, Orsato vede il fallo di Szczesny su Mkhitaryan ma poi la palla scompare per qualche istante tra lo stesso Mkhitaryan e Locatelli, per lui non si concretizza un' ...